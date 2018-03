By Kurt Wolfheimer

Raymond Serrano 146.8 vs. Malik Hawkins 146.1

Darmani Rock 262 vs. Ronny Hale280.8

Branden Pizarro 139.3 vs. Pablo Cupul 138

Sammy Teah 142.8 vs Orlando Rizo 138.9

Jeremy Cuevas 134.7 vs. Efrain Cruz 137

Ronald Ellis 167.4 vs. Taneal Goyko 165.8

Tramaine Williams 124.7 vs. Antonio Rodriguez 124.1

Joey Alday Jr 158.1 Mike Crain 152.2

Promoter: Hard Hitting Promotions

Venue: The Fillmore