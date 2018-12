Antonio “Toño” Moran 138 vs. Alex “El Gato” Zuñiga 139*

Zuniga is a late sub as Edson Ramirez became ill



Adrian “Gato” Curiel 111 vs. Daniel “Torero” Romero 109

Giovani “Coloradito” Garcia 110 vs. Rene “El Chulo” Santiago 109

Daniel “Tanquesito” Garcia 119 vs. Hector Garcia 117

Luis “Zurdo” Reyes 159 vs. Daniel “El Cruz” Navarro 157

Rogciano Guerrero 134 vs. Silvino “Moya” Hernandez 135

Marylyn Badillo 111 vs. Erika “La Fiera” Rodriguez 111

Venue: Blackberry Auditorium in Mexico City

Promoter: All Star Boxing/Producciones Deportivas

TV: Telemundo