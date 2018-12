Brandon Robinson 168.1 vs. Kalvin Henderson 166.4

Paul Koon 237.4 vs. Cade Rodriguez 293.9

Romuel Cruz 122 vs. Hugo Rodriguez 120.9

Isaiah Wise 155.9 vs. Andy Gonzales 151.6

James Brenadin 139.5 vs. Sheldon Deverteuil 137.1

Travis Toledo 173.3 vs. Ronnie Lawrence 174.4

Venue: 2300 Arena, Philadelphia, PA

Promoter: King’s Promotions

Stream: King’s Boxing Facebook Page