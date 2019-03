Saul “Baby” Juarez 108 vs. Mario “Mayonesas” Andrade 107

(WBC Latino light flyweight title)



Julian Yedras 112 vs. Giovanni Garcia 111

Adrian Curiel 109.5 vs. Sergio Mejia 107

Kevin Salgado 157 vs. Jose Zain Palma 158.4

Ana Laura Reyes 103.5 vs. Aide Ruiz Castillo 105

Ivan Armando Garcia 110 vs. Mauricio Guerrero Fuentes 115

Jonathan Ramirez 133 vs. Alejandro Mendoza Castillo 134.2

Venue: Deportivo del Metro, Mexico City

Promoter: All Star Boxing

TV: Telemundo