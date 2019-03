Jean Carlos Torres 139.6 vs. Joseph Laryea 136.5

(WBO Latino jr welterweight title)



Wilfredo Méndez 108 vs. Armando Vázquez 108

Henry Lebrón 130 vs. David Michel Paz 129

José Aguirre 130 vs. Luis Enrique Rivera 131

Ángel Marrero 150 vs. Ronald Quintana 154

Jose Manuel Scroggin 140 vs. Nisk Steven 139

Juan Carlos Montañez 131 vs. Michael Estrada 132

Venue: Rubén Zayas Montañez Coliseum, Trujillo Alto, Puerto Rico

Promoter: PR Best

TV: Facebook