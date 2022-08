Romero Duno 137.6 vs. Yogli Herrera 137.8

Yoandris Salinas 129.8 vs. Omar Cuello 129.8

Brayan de Gracia 127.2 vs. Jose Alfaro 127.2

Mark Bernaldez 132.2 vs. Jorge Bonilla 132.3

Narcisco Carmona 144 vs. Oswaldo Miranda 143.2

John Moralde 137 vs. Ernesto Vasquez ??

Venue: Casino Hollywood Milla de Oro, Medellin, Colombia

Promoter: Laura Ching (M&R Boxing Promotions)

YV: Streamed live on the M&R Facebook page

Doors open at 4PM. Free admission.