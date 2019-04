David Allen 244 vs. Lucas Browne 248.5

Derek Chisora 259 vs. Senad Gashi 220

Conor Benn 148.5 vs. Josef Zahradnik 145.3

Josh Kelly 146.5 vs. Przemyslaw Runowski 146.6

Joe Cordina 134.25 vs. Andy Townend 134.5

Nikita Ababiy 160.5 vs. Dmitri Faltin 161

Shannon Courtenay 118.5 vs. Roz Mari Silyanova 119.5

Venue: 02 Arena, London

Promoter: Matchroom

TV: Sky Sports (UK) DAZN (USA)