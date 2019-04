Danny Garcia 146.8 vs. Adrian Granados 146

Ricardo Espinoza 117.8 vs. John Riel Casimero 116.8

Brandon Figueroa 121.2 vs. Yonfrez Parejo 120.5

Andy Ruiz Jr 262 vs. Alexander Dimitrenko 259

Jorge Cota 154.4 vs. Jeison Rosario 156

Alfredo Angulo 166.6 vs. Evert Bravo 166.2

Ricky Lopez 127.4 vs. Joe Perez 127.8

Carlos Balderas 133.8 vs. Luis May 132.2

Raymond Muratalla vs. Jose Cen Torres

Rolando Romero 136 vs. Andres Figueroa 134.8

Omar Juarez 141.4 vs. Dwayne Bonds 139.4

Raymond Murattala 135.2 vs. Jose Cen Torres 135.4

Nelson Hampton 134.2 vs. Phillip Bounds 135.2

Venue: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Promoter: TGB Promotions

TV: FOX