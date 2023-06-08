June 8, 2023
Boxing News

Weights from London

Photo 08 06 2023, 14 28 50 (1)
Photo” Queensberry

David Adeleye 235 vs. Emir Ahmatovic 254
(WBO European heavyweight title)

Mark Chamberlain 134.25 vs. Marvin Demollari 134.75
Henry Turner 139.5 vs. Tom Farrell 140
Ezra Taylor 176lbs 3oz vs. Khalid Graidia 176
Carl Fail 157.25 vs. Frank Masden 155.25
Royston Barney-Smith 133.5 vs. Christian Lopez Flores 133.5
Tommy Fletcher 200 vs. Pawel Strykowski 202.25
Ben Fail 157.25 vs. Bartosz Glowacki 154.25
Joshua Frankham TBA vs. Eligio Palacios TBA

Venue: York Hall, London
Promoter: Queensberry
TV: BT Sport (UK)

Taylor-Teofimo Final Press Conference
Broner-Hutchinson Weights from Miami

Top Boxing News

PLEASE READ
We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.
1. Keep comments related to boxing.
2. Be respectful, polite and keep it clean.
3. Personal attacks will not be tolerated.
Offending posts will be removed.
Repeat offenders will be put on moderation.
>