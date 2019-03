David Price 254 vs. Kash Ali 243

Liam Smith 153.25 vs. Sam Eggington 153

Joe Hughes 138.5 vs. Robbie Davies Jr 138.5

Philip Bowes 139.25 vs. Tom Farrell 139.5

Anthony Fowler 153.5 vs. Scott Fitzgerald 154

Paul Butler 123.25 vs. Fadhili Majiha 119.25

Craig Glover 200 vs. Vaclav Pejsar 198.25

Gerard Carroll 136.6 vs. Des Newton 137.3

Tasha Jonas 137 vs. Feriche Mashauri 134.3

Thomas Whittaker Hart 178.25vs. Przemyslaw Binienda 175.5

Venue: M&S Bank Arena, Liverpool, England

Promoter: Matchroom

TV: DAZN