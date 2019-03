Ismael Garcia 155 vs. Fabian Lyimo 152

Stefan Talibisco 269 vs. Michael Shanks 289

Brandon Mullins 163 vs. Hassan Haggler 168

Vinnie Kirkley 146 vs. Josua Underwood 139

Brian Haneschlager 229 vs. Jerome Morris 204

Joey Tiberi Jr. 139 vs. Benjamin Borteye 137

Natalie Gonzalez 112 vs. Karen Dulin 117

Justin Riley 135 vs. Hakim Smith 136

Dillon Kasprzak 171 vs. Mike Anderson 173

Schmelle Baldwin TBD vs. Kayla Williams TBD

Venue: Hockessin PAL Center, Hockessin, Delaware

Promoter: Dee Lee Promotions