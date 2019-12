Weights from Chiriquí, Panama By Héctor Villarreal Felix Montenegro 117.6 vs Edgar Valencia 116

Yohan Vasquez 125.6 vs Edwin Tercero 127.2

Alexander Duran 144.4 vs Barnie Argüelles 140.5

Yaditza Perez 110. 6 vs Yacksury Gordon 114.8

Roger Saldaña 110 vs Alexander Armuelles 112.6

Teresa Almengor 117.2 vs Evelyn Ortega 114.2

Tony Gomez 133.4 vs Ivan Trejos 140

Jose Beitia 139.6 vs William Gonzalez 144.2

Arnulfo Bejerano 121.4 vs Daniel Lezcano 120.6

Junior Menendez 168 vs Ricardo Rodriguez 155.4

Johan Gonzalez 151.6 vs Jose Angulo 153.8

Iris Bustamante 133 vs Katerine Pescod 138.4 Date: Saturday, December 14th, 7pm

Venue: Gimnasio Escolar Rafael Hernandez, David, Chiriquí, Panama

Promoter: Casa de Campeones Productions

Tickets: $5, $15

