Vargas logra controversial empate ante Ball y retiene titulo WBC Por. Gabriel F. Cordero El mexicano campeón mundial de peso pluma del WBC Rey Vargas (36-1-1, 22 KOs) de forma controversial logro retener su título con una distorsionada decisión de empate en doce asaltos ante el prospecto británico #1 Nick Ball (19-0-1, 11 KOs) en el evento co-estelar en el Kingdom Arena en Riyadh en Arabia Saudita. Vargas con una ventaja sobresaliente en alcance y altura para la división era favorito sobre Ball y dominó parte de los primeros seis rounds. Ball golpeo fuerte a Vargas en el séptimo asalto, luego lo derribó en el octavo y nuevamente en el undécimo. Al final, los jueces dieron un resultado de 114-112 Vargas, 116-110 Ball, 113-113. Madrimov KOT a Kurbanov por el título de las 154 libras de la AMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: Decisiones que han cambiado el boxeo Like this: Like Loading...

