Round 12 con Mauricio Sulaimán: Decisiones que han cambiado el boxeo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Me gustaría comenzar expresando mi más sentido pésame a William Haney, quien perdió a su madre Renee Jannah, así como a Devin Haney, fue su querida abuela y una parte importante de su vida. Que Descanse en Paz y su memoria sea eterna. El Consejo Mundial de Boxeo ha trabajado incansablemente durante décadas para encontrar formas de hacer que el boxeo sea más seguro para los peleadores y se ha invertido una fortuna en investigaciones médicas, científicas y estudios especiales, para descubrir y comprender lo que sucede en el cerebro y el cuerpo; ¿Qué efectos tiene esta actividad deportiva en los boxeadores? Se han cambiado una gran cantidad de reglas, y se han implementado otras nuevas, para minimizar los riesgos que implica la entrada al ring. Aun así, aún queda mucho por hacer, y esto debe ser con la voluntad y el esfuerzo de todos los integrantes de la industria del boxeo. En esto estamos juntos, Organizaciones, Federaciones, Comisiones Locales, Promotores, directivos, entrenadores, asesores y todos los involucrados de una u otra manera en la actividad de los boxeadores, incluso medios y aficionados. Esta semana, la decisión del médico de una comisión de boxeo evitó lo que podría haber sido una terrible tragedia. La boxeadora mexicana Angélica López Flores iba a viajar a Toronto para enfrentar a Natasha Spence. Cuando se confirmó que Angélica había perdido 14 kilos en sólo 20 días, le negaron el permiso para boxear en el extranjero. Esa considerable pérdida de peso es realmente muy grave y podría haberse producido un accidente mortal. Las reglas y medidas que se implementan sirven para proteger a los boxeadores incluso de ellos mismos, son guerreros que son capaces de cualquier cosa, solo por subirse al ring, para ganarse la vida. Es necesario reforzar la educación en todos los niveles, los entrenadores, casamenteros, promotores y boxeadores deben comprender que es peligroso, y que prácticas comunes, que parecen normales, pueden provocar graves problemas de salud, e incluso poner en riesgo vidas. Bajar de peso, aceptar peleas estando fuera de forma, llevar una vida privada poco saludable, etc…. El WBC ha iniciado el sistema de monitoreo de peso como parte del Programa de Control de Peso, se presenta la aplicación BoxMed creada por con Conexión Fácil, que sirve específicamente para exigir que todos los campeones y los 15 mejores peleadores reporten, una vez al mes, su peso, evitando así sacrificios drásticos para perder mucho peso en muy poco tiempo, algo sumamente peligroso. En Puerto Rico, los médicos de la comisión también cancelaron correctamente la pelea de Amanda Serrano, encontrando un problema de irritación en la córnea de su ojo, y aún con el estadio lleno, no le permitieron subir al ring, salvándola, sin duda, su ojo y su carrera. Otro tema que preocupa mucho es el consumo de cannabis, comúnmente conocido como marihuana, que hoy en día es legal en muchos países, y especialmente en algunos estados de Estados Unidos. Esto llevó a que la AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, no considere esta sustancia como dopaje, cuando está fuera de competición. El consumo de alcohol y marihuana es legal, pero esto pone en riesgo considerable la integridad física de los deportistas, especialmente de los boxeadores. La semana pasada, el tema tomó proporciones escandalosas, cuando el boxeador, el rey de las redes sociales, Ryan García, subió videos, mientras fumaba, durante la gira promocional de su pelea contra Devin Haney. Este es uno de esos casos en los que lo legal y lo inapropiado chocan frontalmente. No hay duda de que el consumo de alcohol y marihuana genera un riesgo muy alto. Estamos trabajando muy duro y diligentemente en este espinoso tema. Ryan es una persona muy agradable, ha estado en la luz y muchas veces en la oscuridad, ahora tiene un momento para brillar ya que tendrá la pelea más importante de su carrera contra el campeón superligero del WBC, Devin Haney. Otro factor de riesgo en el boxeo, que hemos trabajado para prevenir, son las peleas desiguales. Una pelea entre dos boxeadores que evidentemente no son del mismo nivel es peligrosa y es un grave engaño para el público. El boxeo profesional se estructura por el número de rounds: comienza con cuatro, luego hay niveles de seis, ocho y 10 rounds; Las peleas de campeonato son a las 12. Corresponde a la comisión de boxeo, donde se desarrolla la pelea, autorizar las peleas, buscando responsablemente que sean adecuada y justamente equilibradas. Desafortunadamente es muy común que esto no suceda, y miramos las peleas, sólo para ver en qué round el peleador favorito vencerá al otro, y no para ver quién ganará. Esto debe detenerse. Los entrenadores no deben permitir que sus peleadores suban al ring con una considerable desventaja competitiva, los promotores no pueden permitir que esto suceda y deben exigir que se produzcan combates igualados, las comisiones de boxeo deben aceptarlos, las cadenas de televisión deben exigir peleas equilibradas, las organizaciones para no sancionar estos títulos, e incluso la prensa y los aficionados alzar la voz en protesta. ¿SABÍAS QUE…? El inglés Peter Buckley es considerado uno de los peores peleadores de la historia, ya que disputó 300 peleas, de las cuales perdió 256, incluyendo una racha de 86 derrotas consecutivas. Otro caso conocido es el de Reggie Strickland, con 363 peleas, con 276 perdidas; un oficial que viajó por todo Estados Unidos para enfrentarse a quien le pusieran delante. Totalmente inaceptable. LA ANÉCDOTA DE HOY Mi papá viajó como supervisor de una pelea de campeonato mundial del WBC a Venezuela en 1971, siendo secretario general del Consejo Mundial de Boxeo. Como nota al margen, recuerdo que mi padre contó la historia del árbitro Mills Lane (QEPD) que llegó con él en el mismo vuelo a Caracas y fue detenido por las autoridades porque portaba un arma. Por supuesto, estamos hablando de 1971, las armas probablemente eran legales y Lane tenía poca experiencia viajando al extranjero, por lo que Don José tuvo que convencer a las autoridades explicando en detalle por qué estaban en Venezuela, por lo que Mills entró, trabajó en la pelea y le devolvieron su arma a la salida. Volviendo al tema de interés, fue el campeón filipino, Erbito Salavarría, contra el retador local, favorito de la afición, Betulio González; Fue una guerra de 15 asaltos, que terminó en empate, pero sucedió algo adverso que cambiaría el destino del deporte y pondría el antidopaje en primer plano. Una historia que escuché a don José contar con mucho orgullo en muchas ocasiones… “Betulio era un ídolo pleno en Venezuela, pero la pelea fue muy dura; El campeón filipino resistió los ataques, y cuando parecía que iba a ser noqueado, salió y tomó fuerzas revitalizado, y lastimó a Betulio. En el minuto de descanso del duodécimo round me di cuenta que en la esquina de Salavarría le daban de beber de una botella blanca, algo muy extraño, inmediatamente fui a la esquina y le confisqué la botella. La pelea terminó en empate y fue un escándalo. Llevé la botella en mi maletín a México, e inmediatamente la envié a un laboratorio y resultó que contenía anfetaminas. Por eso tomamos una decisión sin precedentes y le retiramos el reconocimiento a Salavarría como campeón. Luego comenzamos a diseñar un programa de pruebas antidopaje obligatorias después de cada pelea por el campeonato mundial del WBC ”. Agradezco sus comentarios en [email protected] Inoue-Nery es anunciado oficialmente en Japón Like this: Like Loading...

