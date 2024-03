Inoue-Nery es anunciado oficialmente en Japón Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda Hideyuki Ohashi de Ohashi Promotions ha anunciado este miércoles un gigantesco evento de título mundial cuádruple en el Tokyo Dome (cuya capacidad es de 55.000 personas) en Tokio, Japón, el 6 de mayo. El Dome se utilizará para un evento de boxeo por primera vez. tiempo desde la histórica sorpresa de Mike Tyson contra James Buster Doughlas en 1990. Las próximas peleas por el título son las siguientes: Pelea por el título indiscutible de peso súper gallo

Naoya Inoue (Japón; 26-0, 23 KOs)

contra el retador obligatorio #1 del CMB Luis Nery (México; 35-1, 27 KOs) Pelea por el título de peso gallo de la AMB

Takuma Inoue (Japón; 19-1, 5 KOs)

contra el retador obligatorio #1 de la AMB Sho Ishida (Japón; 34-3, 17 KOs) Pelea por el título de peso gallo de la OMB

Jason Moloney (Australia; 27-2, 19 KOs)

contra el #10 Yoshiki Takei (Japón; 8-0, 8 KOs) Pelea por el título mosca de la AMB

Seigo Yuri Akui (Japón; 19-2-1, 11 KOs) contra el #3 Taku Kuwahara (Japón; 13-1, 8 KOs) “Monster” Naoya y Luis “Pantera” Nery asistieron a la conferencia de prensa ante una gran cantidad de periodistas en el Tokyo Dome Hotel. Naoya dijo: “Es un gran placer para mí luchar contra el retador más fuerte, Luis Nery, en un espectáculo tan gigantesco en el Tokyo Dome”. Nery dijo: “Al principio me gustaría disculparme por mi error anterior al ganar peso contra Shinsuke Yamanaka en 2018. Dada la gran oportunidad de pelear contra “Monster” Inoue, deseo mostrar mi fuerza y ​​ganarle los cinturones”. Cuando se le preguntó sobre sus respectivos rivales, Naoya dijo: “Nery es un boxeador duro, agresivo y duradero, por lo que deseo entrenar duro para derrotar a este duro oponente”. Nery dijo: “Naoya es un campeón muy rápido, talentoso y fuerte. Pero no tengo más miedo que mi respeto y espíritu de lucha hacia él”. Cuando se le preguntó qué significa esta pelea para cada uno de ellos, Inoue respondió: “Esta es la pelea más motivada de mi carrera ya que veo a Nery como un retador muy peligroso”. Nery dijo: “También estoy muy motivado para pelear contra él. Es un honor para mí intercambiar guantes con un gran campeón como Inoue”. Cuando se le preguntó qué pelea se espera, Inoue dijo: “Deseo salir victorioso y Nery no haga nada en mi contra”. Nery dijo: “Será una buena pelea. Mostraré mi mejor desempeño y demostraré que soy uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia”. Cuando se le preguntó sobre el escándalo de peso anterior y la suspensión de Nery (aunque últimamente revocada por el JBC), Inoue dijo: “No reflejo el pasado de Nery. Simplemente me concentraré en pelear”. Nery dijo: “También me concentraré en luchar contra Inoue en esta confrontación”. Será transmitido en vivo por Amazon Prime Video en Japón y por ESPN+ en Estados Unidos. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Decisiones que han cambiado el boxeo Ford vence a Kholmatov y López vence a Abe en New York Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.