Ford vence a Kholmatov y López vence a Abe en New York Por Boxing Bob Newman en el ringside En un choque por el título de peso pluma de la AMB, el número 2 de la AMB, Raymond “Savage” Ford (15-0-1, 8 KOs), anotó un dramático paro en el duodécimo asalto contra el número 1 del ranking Otabek Kholmatov (12-1, 11 KOs) para reclamar el título vacante el sábado por la noche en el Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York. Dura acción de ida y vuelta entre excelentes boxeadores invictos. Las rondas estaban reñidas. Ford sacudió a Kholmatov cuando quedaban segundos de pelea y el árbitro Charlie Fitch lo desestimó cuando quedaban siete segundos. Al ingresar a la ronda final, Ford estaba abajo 106-103 en dos tarjetas y arriba 105-104 en la tercera tarjeta. ¡Gran pelea! El actual campeón de peso pluma de la FIB, Luis Alberto “El Venado” López (30-2, 17 KOs) defendió con éxito su título mundial contra el retador obligatorio Reiya Abe (25-4-1, 10 KOs) por nocaut técnico en el octavo asalto. Abe luchó con el ojo derecho cerrado mientras López lo desarmaba. La pelea finalmente fue cancelada por el árbitro Marc Nelson. El tiempo fue :39. Los campeones de Japón se unen para una donación benéfica tras el terremoto Like this: Like Loading...

