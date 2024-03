Los campeones de Japón se unen para una donación benéfica tras el terremoto Por Joe Koizumi Veinte ex campeones mundiales de Japón participaron en un evento benéfico para solicitar donaciones de la gente para apoyar a las víctimas del desastroso terremoto ocurrido el día de año nuevo en la triple cartelera del título mundial en el Ryogoku Sumo Arena el 24 de febrero. El terremoto ocurrió horriblemente con más de Doscientos fallecieron lamentablemente en el norte de la península de Noto, donde todavía se están reconstruyendo casas y edificios destruidos. La asociación de campeones del mundo, ahora presidida por el ex campeón superligero del CMB Tsuyoshi Hamada después del líder del peso ligero del CMB, Guts Ishimatsu, lanzó esta campaña para recaudar donaciones de los aficionados al boxeo en beneficio de las víctimas y los evacuados en alojamientos temporales en la prefectura de Ishikawa. Los ex campeones hicieron que muchos donadores se tomaran fotografías con ellos en nombre de sus donaciones en la arena antes de la triple cartelera. Los campeones en las imágenes: Sentados en la primera fila desde la izquierda: Nanako Fujioka, Takashi Uchiyama, Celes Kobayashi, Masayuki Ito, Yu Kimura, Daisuke Naito, Takefumi Sakata. De pie en la segunda fila desde la izquierda: Naomi Togashi, Shoji Oguma, Shigeo Nakajima, Kiyoshi Hatanaka, Tsuyoshi Hamada, Takahiro Aoh, Yoko Gushiken, Koki Eto, Ryol-Li Lee, Takafumi Shimoda, Ryosuke Iwasa. Dejaron esta campaña para servir como comentaristas Hozumi Hasegawa, Shinsuke Yamanaka y Ryota Murata. ¡Buen trabajo, campeones! Baraou vence a Eggington en eliminatoria AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.