Un éxito la 7ma Edición de Carreras de Campeones ¨Don Jose Sulaiman¨ en CDMX Por.Gabriel F. Cordero Este Domingo 2 de febrero se ha realizado la séptima edición Carrera de Campeones ‘José Sulaimán’ que organiza el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que este año se dedicó a las mujeres boxeadoras. Con mas de dos mil quinientos corredores presentes en el circuito realizado en la segunda sección del legendario Bosque de Chapultepec y con la tarima principal en el prestigioso Museo del Cárcamo de Dolores se realizo la carrera en distancia de 6 y 12 kilómetros. El emocionante evento une la familia del boxeo con los amantes de los circuitos de carreras tradicionales de la ciudad de México observados y apoyados por miles de fanáticos y amantes de ambos deportes. Mauricio Sulaiman: Lo mejor de 2019 en el mundo del boxeo

