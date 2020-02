Rosario es el boxeador del mes de la AMB El Dominicano Jeison Rosario fue nombrado Boxeador del Mes por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en enero, mientras que Murodjon Akhmadaliev de Uzbekistán ganó la mención honorífica, gracias a las victorias de ambos luchadores. Ya se han publicado las clasificaciones mensuales de la organización pionera de boxeo, y con ellas los premios de la época. Rosario se lleva los máximos honores gracias a su excelente victoria el 18 de enero contra el estadounidense Julian Williams. El Quisqueyano rompió todas las predicciones con una actuación brillante que definió al estadounidense por nocaut técnico en el quinto round. Ahora, Rosario aparece en la discusión para enfrentar a los mejores luchadores de peso súper welter para defender su Super Campeonato. Por otro lado, Akhmadaliev también tuvo una gran actuación como retador justo este jueves por la noche y derrotó a Daniel Roman por decisión dividida de mantener el Super Campeonato en la división de peso súper gallo. El nativo de Uzbekistán, que tiene 25 años, puso de manifiesto toda su fuerza y ​​velocidad para resolver una pelea bastante complicada contra un campeón sólido que iba a su quinta exhibición del cinturón negro y dorado. “MJ” parece uno de los luchadores más temibles en la división de 122 libras y está invicto en ocho peleas, con seis nocauts. Presentan programa semanal en linea ¨Abajo del Ring¨ desde Mexico Un éxito la 7ma Edición de Carreras de Campeones ¨Don Jose Sulaiman¨ en CDMX

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.