O2 Arena, London, England:

Joseph Parker (24-1, 18 KOs) vs. Dillian Whyte (23-1, 17 KOs)

Carlos Takam (35-4-1, 27 KOs) vs. Dereck Chisora (28-8, 20 KOs)

Katie Taylor (9-0, 4 KOs) vs. Kimberly Connor (13-3-2, 5 KOs)

World Boxing Association (WBA) female lightweight title

International Boxing Federation (IBF) female lightweight title

TV: Sky Sports (UK)

Kissimmee Civic Center, Kissimmee, Florida:

Christopher Diaz (23-0, 15 KOs) vs. Masayuki Ito (23-1-1, 12 KOs)

World Boxing Organization (WBO) jr lightweight title

TV: ESPN+

Staples Center, Los Angeles, California:

Mikey Garcia (30-0, 30 KOs) vs. Robert Easter (21-0, 14 KOs)

World Boxing Council (WBC) lightweight title

International Boxing Federation (IBF) lightweight title

Luis Ortiz (28-1, 24 KOs) vs. Razvan Cojanu (16-3, 9 KOs)

Mario Barrios (21-0, 13 KOs) vs. Jose Roman (24-2-1, 16 KOs)

TV: Showtime