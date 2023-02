Tommy Fury vence a Jake Paul en Arabia Saudita y entra al ranking WBC El boxeador de YouTube Jake Paul (6-1, 4 KO) finalmente se enfrentó a un “boxeador real” por primera vez y se quedó corto ante el invicto Tommy “TNT” Fury (9-0, 4 KO), perdiendo por decisión dividida en ocho asaltos el domingo por la noche en el Diriyah Arena en Riyadh, Arabia Saudita. Fury se mantuvo a larga distancia y utilizó el jab. Paul se concentró en golpes de poder, a menudo fallando salvajemente. Cuando estaban cerca, los luchadores generalmente se aseguraban. A Paul se le dedujo un punto en la quinta ronda por golpear detrás de la cabeza. A Fury se le dedujo un punto por aguantar en la sexta ronda. Paul derribó a Fury con un jab en el octavo asalto, pero fue demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 75-74 Paul, 76-73, 76-73 Fury. Con la victoria, Fury obtuvo un ranking WBC en la división de peso crucero. Paul tiene una cláusula de revancha y declaró después de la pelea que la usará al 100%. Tommy Fury: Si quiere hacemos la revancha Badou Jack vence a Makabu por el título crucero del WBC Like this: Like Loading...

