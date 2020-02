Todo listo para Ortiz-Vargas el 28 de Marzo en Inglewood, California Se anunció oficialmente hoy que el invicto peso welter Vergil Ortiz Jr. (15-0, 15 KOs) defiende su título de Oro de la AMB contra Samuel Vargas (31-5-2, 14 KOs) en pelea a 12 rounds el 28 de marzo en el “Fabulous “Forum en Inglewood, California, y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. También presentará a Pablo Cesar “El Demoledor” Cano, Azat “Crazy A” Hovhannisyan, Rashidi “Speedy” Ellis y Seniesa “Superbad” Estrada. En el evento coprincipal, Pablo César “El Demoledor” Cano (33-7-1, 23 KOs) pondrá su título súper ligero de plata internacional del WBC en la línea contra Michael “El Artista” Pérez (25-3-2, 11 KOs) en una pelea de 12 rounds. Azat “Crazy A” Hovhannisyan (18-3, 15 KOs) luchará por el título vacante interino de peso súper gallo de la AMB contra José Sanmartin (30-5-1, 20 KOs) en un choque de 12 rounds. El contendiente de peso welter Rashidi “Speedy” Ellis (22-0, 14 KOs) defenderá su título de peso welter de la AMB Continental Américas contra Sergio Ortega (21-2, 15 KOs) en una pelea de 10 rounds. Seniesa “Superbad” Estrada (18-0, 7 KOs) hará la primera defensa de su título interino de peso mosca de la AMB en una batalla de 10 rounds. Christopher Pearson (17-2, 12 KOs) participará en una pelea de peso mediano de 10 rounds. Raúl “Cougar” Curiel (8-0, 6 KOs) se enfrentará a Steve “Manos de Oro” Villalobos (8-0, 6 KOs) en un choque de peso welter de 10 rounds entre dos jóvenes prospectos. El prospecto irlandés Aaron “Silencer” McKenna (10-0, 6 KOs) regresará en un choque de ocho rounds súper welter. Chris “Milly” Ousley (12-0, 9 KOs) abrirá la noche en una batalla de peso mediano de ocho rounds contra Jarvis Williams (8-2-1, 5 KOs). Soto KOs Rendon en Mexicali Sergio Martínez regresaría al ring en Junio en España

