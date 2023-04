Teraji vence a Olascuaga y retiene titulos de las 108 libras del WBC y la AMB Por Joe Koizumi Kenshiro Teraji (21-1, 13 KOs), campeón de peso minimosca del WBC y AMB, mantuvo sus cinturones de manera impresionante cuando finalmente alcanzó al desafiante y resistente Anthony Olascuaga (5-1, 3 KOs) de EE. UU. y logro una gran victoria por nocaut técnico a los 0:58 del noveno asalto el sábado en Tokio, Japón. Olascuaga fue un sustituto de última hora del campeón de la OMB, Jonathan González, quien había sufrido una neumonía para cancelar la muy esperada pelea de unificación con Teraji. Olascuaga fue un reemplazo mucho mejor ya que mostró su poder (es un peso mosca legítimo) y espíritu de lucha. Después de comenzar a dominar la pelea, Teraji aceleró su ataque y finalmente derribó al retador con una ráfaga de golpes en el noveno round cuando el buen árbitro Mark Nelson sabiamente declaró un alto en el momento oportuno. Resultados desde San Antonio Takuma Inoue vence a Solís y gana título gallo de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.