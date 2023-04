Resultados desde San Antonio El peso superpluma Thomas “Gunna Man” Mattice (21-3-1, 15 KOs) sacó la victoria de las fauces de la derrota. Detrás en las tres tarjetas, una ráfaga de golpes de Mattice provocó una controvertida detención del árbitro Rafael Ramos en el décimo y último asalto contra el previamente invicto IBF #15 Ramiro Cesena (16-1-1, 13 KOs). El tiempo era 1:35. Israil Madrimov (9-0-1, 6 KOs) superó a Raphael Igbokwe (16-4, 7 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 100-90, 9-91, 99-91. Otros resultados:

Marc Castro TKO7 Ricardo López (peso ligero)

Khalil Coe KO3 James Quiter (peso semipesado)

Jesús Martínez D4 José López (peso supergallo) Resultados desde Carson, California Teraji vence a Olascuaga y retiene titulos de las 108 libras del WBC y la AMB

