Telemundo: Choque Contreras-Socarras el viernes Boxeo Telemundo llega a Plant City, FL este viernes con un choque de pesos pluma cuando el campeón de Fedecentro de la AMB Dennis “Martillo” Contreras (23-10-1, 21 KOs) de Guadalajara, Jalisco, México se enfrenta al prospecto cubano Hairon “El Maja” Socarras ( 23-1-3, 15 KOs) de Marianao, Cuba en un combate de 10 asaltos que se transmitirá en vivo por Telemundo desde el Centro de Rehabilitación White Sands. El lugar anfitrión de la pelea, White Sands Rehabilitation Center, es un programa en una misión para “KO Drogadicción”. La gente y los luchadores se han recuperado de sus batallas, incluido el peso mediano Chris Galeano (11-1), quien será la atracción especial de la noche cuando se enfrente a Alex Sandro Duarte (15-10) de Sau Paulo, Brasil en una pelea de 6 asaltos. Hairon “El Maja” Socarras, quien ahora reside en el sur de Florida, busca encaminar su carrera hacia un título mundial cuando regrese a la cadena Telemundo por primera vez como cabeza de cartel. Socarras siente que está en el momento adecuado de su carrera bajo la guía del reconocido manager Walter Alvarez y entrenando con el entrenador de box de clase mundial Peter “Piter” Roque en Miami, FL. “El Maja” busca hacer una declaración impresionante el viernes por la noche. “Estamos más que listos para esta oportunidad de título el viernes por la noche en Telemundo”, declaró el retador Hairon Socarras. “Me gustaría agradecer a Walter, Tutico y a todo mi equipo por hacer que esto suceda. Estamos listos para brillar”. Mientras tanto, “Martillo” Contreras está en una racha de 3 victorias consecutivas mientras interviene para su segunda defensa del título en menos de 6 meses. Contreras ha encontrado un segundo aire en su carrera bajo la tutela del ex campeón mundial Alejandro “Cobrita” González. “Martillo” sabe que el viernes por la noche puede acercarlo a una oportunidad por el título. Estas son las peleas que tengo que ganar para ganar mi oportunidad de título ”, declaró el Campeón de Fedecentro de la AMB, Dennis Contreras.“ Daremos todo por los fanáticos el viernes por la noche en Telemundo y con suerte otra victoria para México ”. Redondeando la cartelera está el peso súper welter Chris Otero (3-0, 2 KOs) peleando desde Miami, FL en una pelea de 4 asaltos. Los hermanos y ex destacados aficionados Dominique (debut profesional) y Marques (1-0) Valle aparecerán cada uno por separado en combates de 4 rondas. “Martillo” Contreras vs. “El Maja” Socarras se transmitirá en vivo el viernes 12 de marzo por Telemundo a las 12 AM/EST Luis Pabón será el arbitro en Estrada-Chocolatito por títulos WBC y AMB Chocolatito reflexiona sobre su carrera en el HOF

