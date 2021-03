Luis Pabón será el arbitro en Estrada-Chocolatito por títulos WBC y AMB Román González vs. Juan Francisco Estrada será una de las peleas más interesantes del año 2021 y los oficiales ya están designados. Luis Pabón, presidente del Comité de Oficiales Internacionales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), será el tercer hombre en el ring en el American Airlines Center, Dallas Texas. Los jueces del combate serán José Reyes, Carlos Sucre y David Sutherland. González y Estrada pelearán por el súper campeonato de peso súper mosca de la AMB, así como por el título del WBC. Pabón regresará a las peleas por el campeonato mundial después de su última pelea el 31 de octubre cuando Mario Barrios defendió su cinturón de la AMB contra Ryan Karl en San Antonio. Cruz-Romero en eliminatoria de peso ligero de la AMB Telemundo: Choque Contreras-Socarras el viernes

