Sugar Ray Leonard en la 59a Convención del WBC Por Boxing Bob Newman El miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Sugar Ray Leonard, realizó una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes a la 59a convención del WBC en la Ciudad de México el miércoles 17 de noviembre de 2021. El viejo enemigo Roberto “Manos de Piedra” Durán se unió a Ray en el escenario para deleite de los multitud. Finalmente, ambas leyendas, así como todas las que estaban en la sala, rindieron homenaje al enemigo común, el fallecido “Maravilloso” Marvin Hagler Conferencia de Prensa final de Crawford-Porter Resumen de las reuniones de la 59a Convención Anual del WBC

