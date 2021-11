Resumen de las reuniones de la 59a Convención Anual del WBC Por Boxing Bob Newman El día 2 de las reuniones de la 59ª convención anual del CMB en la Ciudad de México comenzó en el Salón Castillo con una variedad de informes. La Dra. Margaret Goodman, directora de VADA (Agencia Voluntaria Antidopaje) habló sobre el trabajo en curso que está realizando la agencia. El Dr. Goodman dijo que existe una triple amenaza de HGH (hormona de crecimiento humano), testosterona e insulina que los atletas están usando en el último flagelo de la DEP. Varios tratamientos para el asma también se están utilizando para fines distintos al tratamiento de la afección respiratoria y, a menos que el atleta tenga el diagnóstico de asma o una afección respiratoria similar, será sancionado. El Dr. Goodman alentó a todos y cada uno de los atletas y sus campamentos, especialmente a la generación más joven, a conectarse con la agencia en sus plataformas de redes sociales, especialmente Twitter e Instagram. También hizo hincapié en que los atletas nunca acepten nada que alguien les ofrezca, cuando no hayan realizado la investigación, ya sea ellos mismos o contactando a VADA. El presidente de la NABF, Duane Ford, dio una conferencia sobre los criterios de puntuación. Ford había sido una pieza clave en el seminario de oficiales de ring del día anterior, en el que se llevaron a cabo ejercicios de arbitraje y evaluación. Ford continuó investigando el concepto de rondas de puntuación, “Cercanas, Moderadas, Decisivas, que pueden ayudar en el escrutinio que a menudo experimentan los jueces en peleas cerradas, o incluso peleas que pueden haber parecido unilaterales. El Dr. Paul Wallace, presidente de la Junta Médica del WBC, entregó sus informes médicos junto con un segmento de apertura presentado por Abraham Mitra, presidente de la GAB (Junta de Juegos y Diversiones) de Filipinas. Titulado, “Logros y desarrollos en el boxeo profesional filipino”. Los exámenes médicos son gratuitos ahora bajo el GAB. Se ha entregado ayuda económica a excampeones necesitados, como Erbito Salavarria y Luisito Espinosa. Ha comenzado la implementación de un dispositivo llamado “Infrascanner”, o un examinador de hematomas cerebrales de mano. Esto ayuda a la detección temprana de hemorragias cerebrales, produce menos daño al tejido cerebral y mejora los resultados del paciente. Se ha calculado con una sensibilidad del 88% y una precisión del 90,7%. Wallace lideró el “elefante en la habitación”, COVID-19 y Boxeo. El Dr. Wallace presentó al Dr. Ricardo Monreal, quien está en el Grupo de Trabajo de Boxeo Seguro del WBC. Monreal habló sobre el efecto a largo plazo de COVID en un boxeador previamente sano que sufrió dos meses antes de su pelea programada. Se recuperó, pasó todos los exámenes médicos en los EE. UU., Pero perdió brutalmente su pelea por KO. Las secuelas vieron pericarditis (inflamación del músculo cardíaco), niveles bajos de oxígeno en sangre, taquicardia (frecuencia cardíaca alta) y marcha lenta. Monreal enfatizó que COVID ya no se clasifica como una simple enfermedad pulmonar, sino que afecta a muchas otras partes del cuerpo. El Dr. Arthif Daniel, dentista de día y boxeador profesional de noche, pronunció una charla titulada “Salud dental para boxeadores profesionales”. Daniel habló sobre la prevención de problemas dentales con chequeos bianuales y enfermedades dentales comunes como la enfermedad periodontal. El Dr. Daniel también enfatizó la importancia de una boquilla adecuada con boquillas hechas a la medida en lugar de boquillas de “hervir y morder”. Después de un breve descanso para tomar café, el miembro del Salón de la Fama Sugar Ray Leonard celebró una sesión de preguntas y respuestas de mesa redonda con la audiencia. Eventualmente, se convirtió en un reencuentro con el viejo enemigo y compañero legendario Roberto Duran y terminó con un tributo a su enemigo común, el difunto Marvin Hagler. Un video completo próximamente. El nutricionista de boxeo y MMA George Lockhart tuvo la desgracia de seguir la charla de Sugar Ray Leonard, pero se hizo cargo y dio una charla informativa sobre los campos de entrenamiento, preparaciones científicas nutricionales que pueden desacreditar los métodos tradicionales de los campos de entrenamiento de boxeo. Un ex marine estadounidense, luchador de MMA y ahora nutricionista, Lockhart discutió los peligros continuos de la deshidratación en la pérdida de peso y muchos conceptos erróneos sobre los carbohidratos en la dieta. Mykola Kovalchuk, presidente de WBC Ucrania, presentó una presentación de diapositivas recordando la convención del WBC 2018 en Kiev, Ucrania, así como grandes campeones ucranianos del WBC como Vitali Klitschko, Viktor Postol, Vasyl Lomachenko, Oleksandr Usyk y Oleksandr Gvozdyk. Se dio a conocer un cinturón del CMB de Ucrania que servirá como trampolín para los prometedores boxeadores ucranianos en su camino hacia un título mundial del CMB. El juez y árbitro del WBC, Stephen Blea, informó sobre los torneos de aficionados del WBC, celebrados en Colorado, y agradeció al WBC por su continuo apoyo. Blea recibió una medalla de Sugar Ray Leonard. Joanna Aguilar recibió el premio WBC Woman of the Year por su trabajo durante la pandemia, ayudando a mantener las iniciativas del WBC en funcionamiento. También fueron honrados el vicepresidente Hocine Houichi por su longevidad dentro del WBC, el Dr. Marcos Arienti, Oksana Semenshina y el asesor legal del WBC, Alberto León. El personal médico, que realizó pruebas de COVID casi 12 horas al día durante la convención, fue honrado y reconocido por su incansable trabajo.

