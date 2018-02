Shields busca impirar y apoyar jovenes en Flint, Michigan

Por.Cheri Hardmon ABC 12

La boxeadora Claressa Shields es conocida por su fortaleza en el ring, pero también tiene un mensaje de fe y supervivencia, que ella dice que es su arma más poderosa.

Uno que ella compartió con su ciudad natal de Flint, el lunes por la noche.”Crecer en Flint no es fácil”. dijo Shields, nativa de Flint y medallista de oro olímpica en dos ocasiones.

Claressa Shields no da golpes cuando habla de su vida antes de que ingresara el boxeo.

“Crecí pobre, tu sabes que mi madre era adicta al alcohol, en ese momento, es solo una crianza difícil. Nunca tuve comida, también fui abusada sexualmente y la única manera en que superaba eso y superaba eso era que Encontré a Dios, pero lo que ustedes deben entender es que es un proceso “. dijo Shields

La ganadora de la medalla de oro olímpica en dos ocasiones estuvo en la ciudad para hablar com miembros de Young Life of Flint. Una organización sin fines de lucro basada en la fe, que trabaja para ayudar a los jóvenes de la comunidad a superarse a sí mismos.

“Ella es una fuente de inspiración para los jóvenes porque está progresando en el lugar donde se encuentran muchos de estos jóvenes y, por lo tanto, creo que es un modelo increíble”. dijo Janice Jones, Young Life of Flint.

Hacer una diferencia en su comunidad es algo que Shields se esfuerza por hacer todos los días. Al mostrar a las personas, es posible alcanzar sus sueños, a pesar de su procedencia.

Un mensaje que la audiencia de la mayoría de los adolescentes recibió en voz alta.

“Me gusta cómo dijo que tuvimos que olvidar a los agresores, dejar a las personas malas en nuestra vida y seguir adelante, eso me gusta”. dijo Miyaena Andrews.

“Todo el mundo piensa que Flint Michigan es un lugar tan malo y que llegó a ser una mujer maravillosa y hermosa, para ser boxeadora”. Diamond Hughes.

“Quiero decirle a los niños aquí cómo hacerlo porque no es fácil descubrirlo, me llevó mucho tiempo, me tomó un par de caídas aquí y allá, pero descubrí la ruta para tener éxito y ser excelente y eso es lo que quiero hacerles saber, puede ser difícil, pero aquí hay algunos conocimientos para ti “.dijo finalizando Shields