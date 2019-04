Here are Saturday’s boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook.

Terence Crawford vs Amir Khan

Terence Crawford -1500

Amir Khan +800

Over 9½ rounds +175

Under 9½ rounds -210

Danny Garcia vs Adrian Granados

Danny Garcia -1000

Adrian Granados +600

Over 9½ rounds -340

Under 9½ rounds +270

Brandon Figueroa vs Yonfrez Parejo

Brandon Figueroa -3500

Yonfrez Parejo +1400

Over 7½ rounds -110

Under 7½ rounds -120

Ricardo Espinoza vs John Riel Casimero

Ricardo Espinoza Franco +110

John Riel Casimero -135

Over 7½ rounds -250

Under 7½ rounds +200

David Allen vs Lucas Browne

David Allen -280

Lucas Browne +230

Over 7½ points -120

Under 7½ points -105

Dereck Chisora vs Senad Gashi

Dereck Chisora -900

Senad Gashi +550

Over 7½ rounds +100

Under 7½ rounds -125

Joe Cordina vs Andy Townend

Joe Cordina -3500

Andy Townend +1400

Over 8½ rounds -120

Under 8½ rounds -105

Josh Kelly vs Przemyslaw Runowski

Josh Kelly -4000

Przemyslaw Runowski +1800

Over 4½ rounds -130

Under 4½ rounds +105