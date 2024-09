Resultados desde Wembley El campeón superpluma de la FIB, Anthony Cacace (23-1, 8 KOs), derrotó al ex dos veces campeón de peso pluma Josh Warrington (31-3-1, 8 KOs) en doce asaltos sin que el título de la FIB estuviera en juego. Los puntajes fueron 117-111, 118-110, 117-111 mientras Cacace defendía exitosamente su cinturón IBO de 130 libras. El peso semipesado número uno de la WBO, Joshua Buatsi (19-0, 13 KOs), ganó por decisión dividida en doce asaltos al número dos de la WBO, Willy Hutchinson (18-2, 13 KOs), en un enfrentamiento por el título mundial interino vacante de la WBO en la categoría de 175 libras. Buatsi derribó a Hutchinson dos veces en camino a un resultado de 115-110, 117-108 en dos tarjetas. Hutchinson, a quien también se le descontó un punto, de alguna manera estaba arriba 113-112 en la tercera tarjeta. Josh Kelly (16-1-1, 8 KOs), peso superwelter número 2 de la WBO, número 5 de la IBF y número 12 del CMB, tuvo problemas con el invicto peleador de reemplazo tardío Ishmael Davis (13-1, 6 KOs), y se llevó una decisión mayoritaria de 115-113, 115-114 y 114-114. El peso mediano Hamzah Sheeraz (21-0, 16 KOs) derrotó al campeón europeo EBU Tyler Denny (19-3-3, 1 KO) en dos asaltos. Dubois KOs Joshua en Wembley y retiene título pesado de la FIB Munguia KOs Bazinyan en Arizona Like this: Like Loading...

