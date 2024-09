Munguia KOs Bazinyan en Arizona El peso supermediano número 2 de la WBC, número 5 de la WBO, número 6 de la IBF y número 10 de la WBA, Jaime Munguia (44-1, 35 KOs), se anotó un espectacular nocaut en el décimo asalto contra el previamente invicto número 2 de la WBO, número 4 de la WBA, número 7 de la WBC y número 7 de la IBF, Erik Bazinyan (32-1-1, 23 KOs), en el evento principal a 12 asaltos el viernes por la noche en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Munguia abrió una pelea cerrada en el décimo asalto con una andanada de golpes que pusieron a Bazinyan en el suelo. El tiempo fue de 2:36. Resultados desde Wembley Round 12 con Mauricio Sulaimán: "Canelo", ‘punto y aparte ’, en el boxeo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.