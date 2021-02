Resultados desde ¨The Bubble¨ en el MGM Grand en Las Vegas Nota: esta será la última carta de “La Burbuja”. El invicto peso welter junior Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (11-0-1, 10 KOs) se fue a la distancia por primera al vencer a Luis Alberto Verón (18-3-2, 9 KOs). Después de ocho rounds, las puntuaciones fueron 78-74, 79-73, 79-73. El peso welter de 18 años Xander Zayas (7-0, 5 KOs) se fue a los seis rounds completos contra James Martin (6-2, 0 KOs). Las puntuaciones fueron 60-54 3x. El peso mediano Javier Martínez (3-0, 1 KO) gano con un nocaut técnico en el primer round sobre Billy Wagner (3-2, 1 KO).El tiempo era 1:51. El peso welter Omar Rosario (3-0, 1 KO) venció con un KO en el segundo round sobre Uriel Villanueva (1-0, 0 KOs). Villanueva cayó dos veces en el segundo round. El tiempo era 2:38. Resultados desde Ciudad de Panamá Avanesyan detiene a Kelly en seis en Londres

