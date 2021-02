Avanesyan detiene a Kelly en seis en Londres El campeón europeo de peso welter David Avanesyan (27-3-1, 15 KOs) venció con un KO en el sexto round sobre el previamente invicto olímpico de 2016 Josh Kelly (10-1-1, 6 KOs) el sábado por la noche en el SSE Arena de Londres. Kelly comenzó fuerte, pero Avanesyan cambió el rumbo y golpeó a Kelly en la lona dos veces en el sexto round para terminarlo. En un choque de pesos welter invictos, Florian Marku (8-0-1, 6 KOs) se recuperó de una caída en el sexto round para anotar un paro en el octavo round sobre Rylan Charlton (6-1-1, 3 KOs). La esquina de Charlton tiró la toalla con su hombre bajo fuego. El compañero de Canelo Álvarez, Gabriel Valenzuela (23-2-1, 13 KOs) vencio mediante una decisión mayoritaria de diez rounds sobre Robbie Davies Jr (20-3, 13 KOs) para reclamar el título vacante de peso superligero Intercontinental de la FIB. Valenzuela derribó a Davies en el tercer round. Valenzuela recibió un punto por golpear en el descanso en el cuarto round. Valenzuela sacudió a Davies varias veces, tuvo una caída y tuvo una gran ronda final, pero solo logró ganar en dos tarjetas 96-95, 96-95. ¡La tercera carta fue 94-94! El peso pluma Jordan Gill (25-1, 7 KOs) superó por puntos a César Juárez (25-10, 19 KOs) en diez rounds para reclamar el título internacional vacante de la AMB. Las puntuaciones fueron 98-92, 98-93, 96-94. Resultados desde ¨The Bubble¨ en el MGM Grand en Las Vegas Chudinov-Chilemba finaliza en empate en Rusia

