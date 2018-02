Prograis-Postol es oficial para el 9 de Marzo

El invicto contendor de las 140 libras Regis Prograis y el ex campeón mundial del CMB Viktor Postol se enfrentarán por el Campeonato Mundial Súper Ligero del CMB vacante el viernes 9 de marzo en el evento principal de 12 rounds de Showtime Boxing: Special Edition en vivo por SHOWTIME a las 10 p.m. ET / PT de Deadwood Mountain Grand en Deadwood, Dakota del Sur.

Prograis (20-0, 17 KOs), de Houston por New Orleans, ha anotado nocauts en 13 de sus últimas 14 peleas y es una estrella en ascenso en la división de las 140 libras. El zurdo de mentalidad agresiva se enfrentará a la prueba más dura de su carrera en Postol, un ex campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con una sola derrota en su registro.