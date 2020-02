Presentan programa semanal en linea ¨Abajo del Ring¨ desde Mexico Un nuevo proyecto de TV en linea llamado ¨Abajo del Ring¨ de TV Alianza en Ciudad de México se espera presentar semanalmente con los presentadores Marlon Gurezpe y Jesus Lopez Castrejon. Gurezpe ha sido un reconocido presentador de combates y eventos artísticos, culturales y deportivos mientras que Jesus Lopez Castrejon ha sido un periodista del boxeo a lo largo de los últimos 30 años en el Periódico Deportivo Ovaciones, El Heraldo de México, La Promotora HG Boxing y Box Magazine entre muchos otros. Äbajo del Ring¨ se presenta como una nueva alternativa en el boxeo Mexicano e Internacional. Rosario es el boxeador del mes de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.