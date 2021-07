Payano vence a De la Rosa en Colombia El Dominicano ex campeón mundial de peso súper gallo de la AMB Juan Carlos Payano (22-5, 10 KOs) de la República Dominicana regresó a la acción por primera vez en 2021 con una victoria sobre el retador por múltiples títulos mundiales Luis De La Rosa (25-17, 17 KOs) de Colombia. Fue una actuación dominante de Payano de principio a fin. De La Rosa no respondió a la campana para el quinto asalto, por lo que a Payano se le atribuyó un nocaut técnico en el quinto asalto. No hubo caídas en la pelea, que se llevó a cabo en Santiago de Tolú, Colombia. WBC celebra el aniversario del acto heroico del niño Bridger Walker

