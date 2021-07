WBC celebra el aniversario del acto heroico del niño Bridger Walker Hace un año, el mundo entero se sintió profundamente conmovido por la heroicidad de Bridger Walker, de seis años, quien arriesgó su vida para salvar a su hermana menor de un ataque de perro. Al enterarse de la valiente acción de Bridger, el Consejo Mundial de Boxeo no solo le envió un icónico cinturón verde y lo nombró campeón mundial honorario, sino que le puso su nombre a una nueva división de peso. “En el WBC estamos muy honrados de nombrar a Bridger nuestro campeón honorario, por su inmenso coraje. Representa los mejores valores de la humanidad ”, dijo un comunicado del WBC. Fotos de los entrenamientos de Manny Pacquiao

