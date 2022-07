Paul anunciará nuevo oponente El boxeador de YouTube Jake Paul ha anunciado que Tommy Fury está fuera como su próximo oponente después de que a Fury y su equipo se les prohibiera ingresar a los EE.UU “Fury recibió un aviso de terminación”, dijo Paul en las redes sociales. “MVP hizo todo lo posible para ayudarlo a él y a su equipo. No estaba interesado y literalmente se escondió. Segunda vez consecutiva que se retira. Por segunda vez consecutiva, daré un paso al frente y me enfrentaré a un nuevo oponente con poca antelación. 6 de agosto. MSG”. Se espera que el nuevo oponente sea el peso pesado Hasim Rahman Jr. (12-1, 6 KOs), hijo del ex campeón de peso pesado. Foto del Dia: Chisora-Pulev Landero muere al intentar cruzar a nado un río en Filipinas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.