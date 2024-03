Parker cayó dos veces, pero vence a Zhang por titulo OMB El ex campeón mundial Joseph Parker (35-3, 23 KOs) destronó al campeón interino de peso pesado de la OMB, Zhilei Zhang (26-2-1, 21 KOs) por decisión mayoritaria en doce asaltos. Zhang derribó a Parker en los rounds tres y ocho, pero Parker finalmente superó en boxeo y trabajo a un Zhang exhausto en una pelea táctica. Las puntuaciones fueron 113-113, 114-112, 115-111. Después de la pelea, Parker reveló que Zhang tiene una cláusula de revancha, por lo que parece que podrán volver a enfrentarse pronto. Noriega derrota a Villar en Nicaragua Madrimov KOT a Kurbanov por el título de las 154 libras de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.