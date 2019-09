Con solo unas semanas para su unificación del título de peso welter, el campeón de la FIB Errol “The Truth” Spence Jr. y el campeón del CMB “Showtime” Shawn Porter tuvieron una acalorada serie de intercambios en “PBC Face to Face” mientras iban y venían de antemano enfrentamiento que encabeza un evento Pay-Per-View de FOX Sports PBC el sábado 28 de septiembre desde el STAPLES Center en Los Ángeles.

Al pasar de “de amigos a enemigos” después de una relación que se remonta a sus días de aficionado:

Shawn Porter : “No diría que he cambiado, pero cuando dijo que quiere pelear conmigo, me dije ‘vámonos’. Esto es lo que hacemos. Esto es para lo que nos registramos. Pero sabes, como yo sé, es hora de ocuparse de los negocios “.

Errol Spence Jr .: “Esto es algo que he querido durante mucho tiempo. Ser un campeón unificado. Tener ese cinturón WBC. Soy más fiel a mi sueño y a mi trabajo que a una amistad. Así es como pongo comida en la mesa de mi familia “.

En su conferencia de prensa en Las Vegas el 20 de julio, donde Spence declaró que noquearía a Porter:

Porter : “Te escuché y te escuché claramente. ¿Hubo dudas? Posiblemente. ¿Realmente lo crees? No lo sé. El hecho es que soy quien siempre he sido. Nadie me ha noqueado nunca. Puedes decir lo que quieras decir, pero hacer algo es completamente diferente “.

Spence : “Mi madre siempre dijo que hay una primera vez para todo. ¿Nunca has sido noqueado antes? Eso es genial. Todos saben que puedo noquearlo. Eso es algo que estoy dispuesto a hacer, para eso estoy entrenando y es algo que muy probablemente podría suceder el 28 de septiembre “.

Sobre la familiaridad de la familia Porter con Spence (el padre de Shawn y el entrenador Ken entrenaron a Spence durante una parte de su carrera de aficionado)

Porter: “Desde 2012 hasta ahora, muchas cosas pueden cambiar y estoy seguro de que muchas cosas han cambiado. Creo que, de alguna manera, tenemos una buena idea, pero no una idea completa de quién es Errol Spence Jr. y de qué es capaz ”.

Spence : “Puedes regresar y mirar cintas de aficionados y ver por qué perdí, pero al final del día, estarás en una pelea real. Estoy buscando castigarlo desde la primera ronda hasta que lo detenga. Estoy buscando hacer historia. Estoy buscando ser el mejor. Es por eso que asumí este desafío y por eso quería pelear contra Shawn Porter “.

Sobre si Spence tiene suficiente respeto por Porter en esta pelea

Porter : “No, pero tiene el respeto que necesita. El respeto que necesita es entender que “si voy a vencer a Shawn Porter, tengo que castigarlo”. Esas son las mismas palabras que se dicen en mi campamento. Estamos hablando de castigarte. Estamos hablando de llevarte a las aguas profundas y ahogarte. Estamos hablando de golpearte y lastimarte. Estamos hablando de golpearte con cosas que nunca antes has sentido. No es nada nuevo, pero la conversación se hace muy pronto y tendremos que seguir adelante ”.

Spence : “Sé con qué viene. Es agresivo e intentará llevarme a aguas profundas. Todo eso suena bien, pero todos saben que vengo en buena forma. Lanzo muchos golpes. Puedo hacerlo todo Pueden intentar ahogarme, pero tú podrías ser el que se ahogue.

Porter : “He estado en el ring contra tipos que golpean fuerte y tuve que seguir hasta que salga arriba, abajo o como sea. El hecho sigue siendo el mismo, nunca voy a parar. Puedes decir que vas a hacer esto, vas a hacer eso, pero ¿realmente tienes lo que se necesita para detenerme?

Sobre la lucha de Spence contra Mikey García

Spence: “ Dijeron que si era una pelea táctica, Mikey García me iba a vencer. Lo dijeron todo durante todo el presser y durante el período previo a la pelea. Y me aseguré de mostrar mi conjunto de habilidades, mi talento y mis habilidades, no solo física, sino mentalmente, solo todo mi conjunto de habilidades. Y he estado diciendo eso.

Porter : “Viniste a mi programa ‘INSIDE PBC BOXING’ se sentó a mi lado y le dije: ‘¿Te enojaste porque no lo noqueaste?’ Dijiste: ‘Sí, estaba un poco enojado’. Le dije: ‘Oh, estoy sorprendido. Hubiera pensado lo contrario. No pensé que te enojarías. Dijiste: ‘Bueno, sí, quería noquearlo’. ¿Ahora estás diciendo que no querías lastimarlo?

Spence Jr .: “¿Dije todo el tiempo que lo iba a noquear? Durante todo el período previo a la pelea, ¿dije que lo iba a noquear? Ahora digo que te voy a noquear.

Porter : “Eso es lo que se supone que debes decir. Así es como se supone que debes sentirte.

Spence Jr .: “Vas a estar loco y te perderás. Te voy a castigar. Reloj.”

Porter : “La parte bendecida de esto es que no estoy contando con eso para golpearte. No cuento con mi testamento. No estoy confiando en mi corazón “.

Spence Jr .: “Pero lo mejor de eso es que soy mejor que tú en cuanto a talento, habilidad y sé que tengo más talento que tú. Lo descubrirás el 28 de septiembre.

Porter : “Supongo que vamos a averiguarlo”.

Sobre el papel de la experiencia en esta lucha

Porter: “No creo que hayas estado en el ring con alguien que te haya hecho adaptarte, te haya hecho hacer ajustes, te haya hecho salir de tu zona de confort, y el 28 de septiembre, eso es exactamente lo que planeo hacer.”

Spence Jr .: “No tiene las habilidades para vencerme. No estoy preocupado por el boxeo de Shawn como lo hizo con Ugas, o lo que hizo con Danny García. No tendrá más remedio que presentarse ”.

Porter : “¿En qué confías que te está diciendo que esa es la única forma en que puedo vencerte?”

Spence Jr .: “Como dije, no tendrás más remedio que presentarte. Período. Lo descubrirás el 28 de septiembre.

Porter : “Quiero saber de dónde viene la confianza”.

Spence Jr .: “La confianza viene dentro de mí, voy a castigarte, hombre. Te lo prometo.”

Sobre luchar por el primer puesto en la división de peso welter

Portero: “1, 2, 3. Hazlos como quieras. Shawn Porter, Errol Spence, Manny Pacquiao. Después de esto aquí, solo hay dos.

Spence Jr .: “Quiero ser una leyenda, un deporte. Y él está en mi camino. Entonces, no estoy pensando en Manny Pacquiao en este momento. Shawn Porter es el primero.

Porter : “Todavía puedes tener tu legado y todo, solo voy a ralentizarte un poco”.

Spence Jr .: “Ya veremos. Te voy a poner en mi currículum.

Al obtener la victoria por detención el 28 de septiembre

Porter: “Definitivamente puedo detenerlo. Se trata de tiempo. Todo lo que me envíes, te lo voy a disparar. La diferencia es que estoy dispuesto, soy capaz de hacerlo cuando subamos al ring. No creo que lo seas.

Spence Jr .: “No importa lo que digas. Puedes mentirte todo lo que quieras “.

Porter : “Saldré y te noquearé en la primera ronda. Todavía va a ser emocionante. La gente todavía va a estar de pie. Será uno de los nocauts más emocionantes del año. Lo estoy haciendo simple y simple, bebé. No importa cómo vaya esta pelea, dejaré el ring con el cinturón. Y como eres quien eres, será emocionante verme “.

Spence Jr .: “No lo eres. Me felicitarás como un campeón unificado. Eso es lo que vas a hacer “.

Porter: “Sin embargo, si deja que termine, va a estar conmigo ganando”.