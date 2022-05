Munguia enfrentara a ¨Kilrain¨ Kelly el 11 de Junio por DAZN El invicto ex campeón mundial de peso mediano Jaime Munguia (39-0, 31 KOs) regresará al Honda Center de Anaheim el 11 de junio para enfrentarse al ex retador al título mundial, Jimmy “Kilrain” Kelly (26-2, 10 KOs) de Manchester, Reino Unido. El combate de 12 asaltos, que se disputará en el peso supermediano, se transmitirá en vivo por DAZN en todo el mundo, excepto México. “Estoy muy emocionado de regresar a Anaheim y pelear frente a todos los fanáticos contra un rival inglés de gran calidad como Kelly”, dijo Munguía. “No será una noche fácil, pero nos estamos preparando muy duro. ¡Esta nueva edición de México vs. Inglaterra será muy emocionante para todos los fanáticos de la lucha y estoy convencido de que pasaré esta prueba y pronto estaré en camino a un título mundial!”. Conferencia de prensa final Meng-Pascal en Florida PPV de Mayweather para el sábado desde Dubai Like this: Like Loading...

