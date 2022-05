Muchos obstáculos para Kingry-Pitbull Eric Gómez: “Hicimos todo lo posible para que esta pelea sucediera”. Por Hesiquio Balderas Fightnews.com® tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, quien dio su opinión sobre la situación con respecto a Ryan García e Isaac Cruz y los obstáculos que encontraron durante las negociaciones y, lo que es más importante, quiere decirles a los mundo del boxeo la verdad sobre lo que está pasando. Eric Gómez: “Hicimos todo lo posible para hacer esta pelea. También le solicitamos al WBC que hiciera una oferta inmediata y fue denegada. Es muy claro para nosotros ahora que el equipo de Isaac no quiere pelear”. A pesar de los rumores de que Sean Gibbons y el equipo de Cruz querían la pelea, se ha informado en diferentes redes sociales y foros que Gibbons ha estado diciendo que no es el momento adecuado para la pelea y que explorarán diferentes escenarios con respecto a la pelea. carrera de Pitbull Cruz. Taylor-Zepeda en negociaciones por titulo WBC Estrada-Franco será el 16 de julio Like this: Like Loading...

