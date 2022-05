Estrada-Franco será el 16 de julio Juan Francisco Estrada se enfrentará a Joshua Franco el 16 de julio por el título supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La pelea se confirmó una vez que ambas partes enviaron sus contratos esta semana con todos los detalles finalizados, excepto el lugar, que se anunciará en las próximas semanas. Golden Boy Promotions había ganado la oferta para organizar la pelea obligatoria, que fue ordenada como parte del plan de reducción de títulos mundiales de la AMB que dejará la división con un solo campeón. La AMB sigue apuntando a disminuir el número de campeones y las decisiones que ha venido tomando van en esa dirección. Muchos obstáculos para Kingry-Pitbull Revancha Inoue-Donaire en ESPN+ Like this: Like Loading...

