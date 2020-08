Mauricio Sulaiman: Yildirim es un digno rival para Canelo Alvarez El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, dice que Avni Yildirim es un digno contendiente número uno por la corona de peso súper mediano del WBC y que la pelea con Saul “Canelo” Alvarez por el campeonato ahora vacante es válida, digna y tentadora. En comentarios durante una reunión de medios en línea, Mauricio afirmó que a pesar de algunas dudas de los medios sobre Yildirim, es un excelente peleador, ha sido el contendiente número uno obligatorio durante dieciocho meses y las dudas u objeciones recién se han presentado hoy. El propio Yildirim ya ha subrayado que disfruta la oportunidad de luchar por el título vacante, elogiando las habilidades de Canelo, pero también diciendo que Canelo es solo humano y se preparará como nunca antes para la oportunidad de su vida. La situación ha surgido porque ahora el ex David Benavidez no logró llegar al límite de peso para su pelea del fin de semana pasado, que ganó, pero debido a los problemas de peso, que fueron una sorpresa, ya no es campeón. Mauricio dijo que recibió una disculpa de Benavidez, quien no pudo deshacerse de los kilos de más. David, que estuvo en la burbuja durante una semana en Las Vegas, mencionó la falta de oportunidades normales de entrenamiento, incluida una sauna, que normalmente usa para cumplir. Aunque todavía es joven, es muy alto para la división, necesitará consultar a un nutricionista, y ahora tiene la opción de ascender al peso semipesado. Agregó que en este momento de la pandemia, que esta es una lección que otros combatientes deben escuchar, y que ganar peso es una consideración más difícil y de largo plazo … “Una curva de aprendizaje”. Detalles de Conferencia de Prensa de Smith Jr-Alvarez en Las Vegas Golden Boy y DAZN posponen el evento del 28 de agosto

