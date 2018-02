Luis Ortiz explica sobre la prueba de drogas fallida anterior

El invicto contendiente de peso pesado Luis “The Real King Kong” Ortiz ha comentado sobre las pruebas positivas de una sustancia prohibida durante el entrenamiento para su primera pelea programada contra el campeón mundial de peso pesado del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder el año pasado. Ortiz finalmente desafía a Wilder el 3 de marzo en vivo por SHOWTIME desde el Barclays Center en Brooklyn, NY.

“Mucha gente que cree en mí y me conoce bien, sabe que no haría nada que pueda poner en peligro mi futuro como boxeador. Tengo mucho en juego: mi familia, mis hijos y la posibilidad de proporcionarlos. Estuve tomando esa medicina por dos años. Fue mi error no divulgar ese medicamento recetado en la documentación. Nunca pensé que una receta me traería tantos problemas.

“Estaba tomando este medicamento para tratar la presión arterial alta, pero aparentemente también se utiliza para ir al baño y enmascarar otras cosas. Bebo dos galones de agua por día. Ya voy mucho al baño. Nunca pongo dos y dos juntos. Estoy limpio. La dosis que encontraron en mi sistema era demasiado baja para enmascarar nada. Si hubiera sabido que este medicamento recetado no estaba permitido, se lo habría dicho a mi entrenador y a mi médico.

“Soy un peso pesado, no necesito subir de peso. ¿Por qué me voy a tomar la molestia de tomar una sustancia ilegal que te hace ir mucho al baño? No tengo necesidad Simplemente no sabía que estaba prohibido. Si lo hubiera sabido, habría dicho algo a mi entrenador o a los doctores.