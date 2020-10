Lipinets-Abdukakhorov por titulo FIB el 24 de Octubre por Showtime El ex campeón mundial Sergey Lipinets ahora se enfrentará al invicto Kudratillo Abdukakhorov por el título interino de peso welter de la FIB el 24 de octubre en Showtime. La transmisión de Showtime Boxing: Special Edition también verá al invicto contendiente Xavier Martínez ante el contundente Claudio “The Matrix” Marrero en una eliminatoria por el título súper pluma de la AMB en 12 rounds en el evento co-estelar. El superligero Malik “Iceman” Hawkins se batirá en duelo con el artista del nocaut Subriel Matías en un enfrentamiento de 10 rounds para dar inicio a la acción televisada. Parker-Fa, programado para el 11 de diciembre en Auckland, Nueva Zelanda Mauricio Sulaiman, Candidato al Premio Nacional del Deporte en Mexico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.