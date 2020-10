Mauricio Sulaiman, Candidato al Premio Nacional del Deporte en Mexico El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) Mauricio Sulaimán Saldívar fue propuesto en Mexico como candidato al Premio Nacional del Deporte 2020 en el campo G, por el Fomento, la Protección o el Impulso de la Práctica de los Deportes. La propuesta fue hecha por las asociaciones civiles Olímpicos Mexicanos y Medallistas Olímpicos de México, presididas por el Dr. Daniel Aceves Villagrán, quien destacó que Sulaimán fue reelecto el pasado 20 de agosto al frente del principal organismo mundial del boxeo para un segundo periodo cuatrienal. Sulaimán Saldívar ha emprendido acciones como la entrega del premio “Héroes por México”, con el fin de reconocer con una réplica del cinturón Mazahua del WBC, a los héroes anónimos que día a día luchan contra la pandemia de Covid-19, arriesgando sus vidas y las de sus familias para salvar a sus prójimos. También se solidarizó con el gremio boxístico sobre todo con púgiles de edad avanzada que no cuentan protección económica al dotarles de despensas durante la pandemia. Aceves Villagrán resaltó que Sulaimán ha procurado e impulsado la protección a la salud de la comunidad boxística y deportiva nacional e internacional, con perseverancia, además ha actuado contra la discriminación y el abuso de poder. También ha implementado programas médicos y científicos para la protección de los boxeadores, estableciendo acciones contra el dopaje, reglas, medidas de protección y exámenes médicos entre muchas otras. De igual forma ha dotado de apoyos sociales, económicos a los ex campeones de todos tiempos de todos los orígenes. El WBC se ha caracterizado siempre por la defensa de los derechos humanos y una gran vocación de servicio a quienes más lo necesitan; actualmente ha generado 598 campeones mundiales en las 17 divisiones reconocidas, varias de ellas creadas por el propio WBC. Asimismo ha programado hasta la fecha más de 2 mil 200 peleas de campeonato mundial a lo largo de más de 40 años en todo el mundo en prácticamente los cinco continentes. Desde el 2014 con la llegada de Mauricio el WBC ha evolucionado, crecido y transformado la forma en que se mira a este noble deporte; para el organismo lo más importante es la seguridad, la salud y el respeto al boxeador quien se sube al ring con sed de ganar, de agradar a su público sin importarle el riesgo que pueda correr, puntualizó. Igualmente se ha fortalecido los prepesajes de 30 y 7 días antes del oficial, que es de 24 horas previas a las peleas y tres jueces que lleven la puntuación. Lozano-Sanchez en Boxeo Telemundo el viernes en Kissimmee

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.