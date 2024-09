La FIB no sancionará a Cacace-Warrington Debido a cierta confusión, la FIB ha aclarado el estado del título de peso ligero junior de la FIB con respecto a la próxima pelea entre Anthony Cacace y Josh Warrington. Anthony Cacace ganó el título de peso ligero junior de la FIB en una defensa opcional del título de la FIB de Joe Cordina el 18 de mayo y de acuerdo con las reglas de la FIB debe hacer su defensa obligatoria del título contra el principal contendiente disponible dentro de un período de seis meses después de adquirir el título, a más tardar el lunes 18 de noviembre. Cacace debía ser notificado de su defensa obligatoria contra el peso ligero junior número 1 y contendiente obligatorio Eduardo Núñez, aproximadamente el 19 de septiembre. La FIB tiene conocimiento de que Anthony Cacace tiene contrato para defender su título de peso ligero junior de la IBO contra Josh Warrington el 21 de septiembre en Londres, Inglaterra. La FIB, con el consentimiento de Núñez, ha acordado permitir que Cacace participe en una pelea opcional contra Josh Warrington, pero no en una defensa del título de peso ligero junior de la FIB, bajo las siguientes condiciones: Si Cacace pierde su pelea contra Warrington el 21 de septiembre, el título de la FIB quedará vacante con efecto inmediato. Si Warrington gana el 21 de septiembre, el título quedará vacante con efecto inmediato. Si Cacace gana el 21 de septiembre, deberá hacer una defensa obligatoria del título de peso ligero junior de la FIB contra el contendiente obligatorio número 1 clasificado, Núñez, dentro de los 180 días o antes del 20 de marzo de 2025. La FIB no considerará ninguna otra solicitud para retrasar la defensa obligatoria del título de peso ligero junior de la FIB, incluida una defensa de unificación. Cacace y Warrington deben aceptar por escrito las condiciones que requieren la aprobación de la FIB para esta pelea. Confirman Barros-Ramos por titulo WBC el 15 de noviembre en Tyson-Paul Canelo vence a Berlanga y retiene títulos mundiales WBC, AMB y OMB Like this: Like Loading...

