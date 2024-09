Confirman Barros-Ramos por titulo WBC el 15 de noviembre en Tyson-Paul Por. Gabriel F. Cordero Netflix y Most Valuable Promotions (MVP) anunciaron la incorporación de una pelea por el título de peso welter del WBC entre el actual campeón Mario “El Azteca” Barrios (29-2, 18 KOs) y Abel Ramos (28-6-2, 22 KOs). La pelea a 12 asaltos se llevará a cabo en la cartelera preliminar del súper evento Jake Paul vs. Mike Tyson y Katie Taylor vs. Amanda Serrano el viernes 15 de noviembre. Paul-Tyson se transmitirá en vivo a nivel mundial, exclusivamente en Netflix desde el estadio AT&T con capacidad para 80,000 asientos en Arlington, Texas. Recientemente Sean Gibbons habría comentado que ellos aún esperaban lograr el combate de Pacquiao- Barros en los proximos 15 dias. World Boxing anuncia su primer campeonato mundial para septiembre 2025 en Liverpool La FIB no sancionará a Cacace-Warrington Like this: Like Loading...

